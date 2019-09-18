Торгпред РФ: Brexit может помочь решить проблемы в торговых отношениях Британии и РФ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Выход Великобритании из ЕС может послужить импульсом к заключению новых двухсторонних договоров с Россией и решению проблем взаимной торговли. Об этом торговый представитель РФ в Соединенном Королевстве Борис Абрамов сообщил в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"Brexit мог бы стать импульсом к пересмотру устаревших двусторонних договоренностей и модернизации структуры нашей торговли. Например, в России сегодня некоторые пациенты нуждаются в редких лекарствах из Британии, однако британские правила лицензирования и отсутствие договора о торговле ими с Россией препятствуют поставкам. После выхода страны из ЕС есть шансы эти проблемы решить", - сообщил Абрамов.

Торгпред отметил, что рост цен на энергоресурсы и продукты их переработки в 2016 году спровоцировал увеличение российского экспорта. После стабилизации цен на энергоносители в 2018 году товарооборот между странами продолжает увеличиваться и за первое полугодие 2019 года он вырос на 7,7%. "Это произошло во многом за счет несырьевой неэнергетической продукции: ключевыми драйверами стали платина (45% всего российского несырьевого неэнергетического экспорта в Британию), удобрения (5,4%), рыба и морепродукты (17%), а также изделия из недрагоценных металлов (22,9%)", - приводит издание слова Абрамова.

По его словам, в последние годы британские инвесторы сфокусированы на тех сферах, которые наименее подвержены политическим рискам. Так, активизировались инвестиции в научно-исследовательскую деятельность и производство фармацевтики, машиностроении, локализацию производств на территории России, а также продолжается стратегическое партнерство между "Роснефтью" и BP.

Отвечая на вопрос об ужесточении автономных санкций Великобритании после выхода из ЕС, Абрамов отметил, что тут речь идет не об экономических факторах, а о ситуации в стране и желании политического руководства страны использовать конфронтацию с РФ для внутриполитических целей. "Эта карта может быть разыграна, но пока признаков движения в эту сторону мы не видим", - подчеркнул Абрамов.