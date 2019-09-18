Власти КНР призвали российские компании активно инвестировать в китайский рынок

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян по итогам встречи с главой правительства РФ Дмитрием Медведевым предложил российским компаниям активно инвестировать в китайский рынок. Об этом сообщил в среду МИД Китая.

"Наша страна постоянно усиливает открытость, этот процесс затронул всю китайскую обрабатывающую промышленность. Мы приглашаем предприятия из РФ воспользоваться представившимися возможностями и активно инвестировать в китайский рынок, развивать свой бизнес", - цитирует Ли Кэцяна сайт внешнеполитического ведомства КНР.

По словам премьера Госсовета, Китай и Россия должны искать новые точки соприкосновения ради совместного развития. "Нам следует воспользоваться шансами, которые появились благодаря двум перекрестным годам (2020-2021 гг.) китайско-российского сотрудничества в области инноваций, науки и техники", - подчеркнул он.

Ли Кэцян уточнил, что Москва и Пекин поддерживают глобальные многосторонние механизмы, которые обеспечивают справедливую международную торговлю и плодотворное экономическое сотрудничество. Он также выразил надежду на более выгодное двустороннее взаимодействие в энергетической сфере.

Китайский премьер находится в России с 16 сентября, его официальный визит проходит в год, когда Москва и Пекин отмечают 70-летие установления дипломатических отношений. 17 сентября в Санкт-Петербурге состоялись двусторонние переговоры Медведева и Ли Кэцяна, а также 24-я регулярная встреча глав правительств РФ и КНР, во время которых стороны обсудили вопросы в сфере экономики, энергетики, торгового сотрудничества, транспорта, сельского хозяйства, межрегионального и гуманитарного сотрудничества. По итогам встречи было подписано совместное коммюнике глав правительств двух стран, а также ряд профильных документов. Медведев заявил о готовности России к дальнейшему развитию сотрудничества с Китаем по всем направлениям.