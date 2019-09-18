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На саратовском заводе "Тролза" уволили более половины работников

Ранее предприятие перешло на особый режим работы после задержания гендиректора Ивана Котвицкого

САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Более половины сотрудников крупнейшего в России производителя троллейбусов и электробусов - завода "Тролза" в Саратовской области - уволены за полгода после ввода режима простоя на предприятии в связи с нехваткой оборотных средств.

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"Тролза" перешел на особый режим работы с 14 марта после задержания гендиректора Ивана Котвицкого по подозрению в коррупции. Ожидается, что режим простоя продлится на заводе, как минимум, до конца сентября. "На данный момент в штате сотрудников числится 350 человек", - сообщил ТАСС гендиректор завода Сергей Ключарев. В марте этого года в пресс-службе компании сообщали, что штат работников превышал 800 человек.

По данным министерства занятости, труда и миграции региона, на территории завода работает консультационный пункт, где работники получают юридическую помощь, а также информацию о ситуации на рынке труда, знакомятся с перечнем имеющихся вакансий. За консультацией уже обратились более 200 человек.

"Тролза" расположен в городе Энгельс. Более 70% всех троллейбусов в России созданы на этом заводе.

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РоссияСаратовская область
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