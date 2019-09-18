СМИ: в Таиланде снизили на три месяца цены на топливо после атак на Saudi Aramco

БАНГКОК, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет по управлению энергетической политикой Таиланда (EPAC) согласился снизить местные цены на топливо на срок до трех месяцев. Как сообщила газета Bangkok Post , со среды стоимость литра бензина опустится на один бат (3 цента), а дизельного топлива на 60 сатангов (2 цента).

Снижение цен является частью неотложных мер по решению проблемы краткосрочного повышения стоимости нефти на мировом рынке после атак на нефтяные объекты Саудовской Аравии. В течение трех месяцев EPAC планирует использовать до 2,5 млрд батов ($81,83 млн) из государственного нефтяного фонда для субсидирования снижения цен, расходуя ежемесячно около 813 млн батов ($26,61 млн).

"Количество наличных денег зависит от изменений на Ближнем Востоке и мировых цен на нефть, - констатировал министр энергетики и председатель EPAC Сонтират Сонтичиравонг. - Мы ожидаем, что эта мера поможет автомобилистам справиться с повышением цен на нефть, и надеемся, что ситуация на Ближнем Востоке скоро нормализуется". Нефтяной фонд имеет в своем распоряжении 39,04 млрд батов ($1,27 млрд), ежемесячно он пополняется на 1,2 млрд батов ($39,28 млн) за счет сбора, взимаемого с потребителей бензина. Фонд тратит 31 млн батов ($1,01 млн) в месяц на субсидирование дизельного топлива, включая биодизельное.

"EPAC ожидает, что цены на сырую нефть останутся на уровне $70 за баррель до конца этого года, - отметил министр. - Нефтяной фонд может субсидировать цены на этом уровне в течение года". "Если мировые цены на сырую нефть вырастут выше 70 долларов за баррель, то комитет рассмотрит другие меры для поддержания местных цен на нефть. Но часть этого повышения цен ляжет на плечи местных автомобилистов", - добавил он.

Чиновник подчеркнул, что EPAC стремится собрать больше налогов для нефтяного фонда, чтобы стабилизировать цены на энергоносители в стране, как только мировые цены на сырую нефть упадут ниже $60 за баррель. Комитету еще предстоит увеличить запасы сырой нефти страны. По уточненным данным газеты, в королевстве имеются запасы сырой нефти на 54 дня общим объемом 6,41 млрд литров и 131 тыс. тонн сжиженного углеводородного газа, которого хватит на 23 дня.