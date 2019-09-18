Минэнерго обсудило с госкомпаниями ТЭК тему инвестиций в проекты сферы высоких технологий

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Министерство энергетики России провело консультации с госкомпаниями топливно-энергетического комплекса (ТЭК) о перспективах финансирования ими отдельных направлений развития высоких технологий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе правительства РФ.

"С целью определения механизмов финансирования отдельных направлений развития высоких технологий путем привлечения средств организаций топливно-энергетического комплекса Минэнерго России было проведено анкетирование компаний ТЭК и заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. Ответы опрошенных участников обобщены и систематизированы в рамках сформированного перечня механизмов финансирования", - заявили в кабмине.

В июле Минэнерго также провело совещание при участии федеральных органов исполнительной власти и компании ТЭК с государственным участием "по вопросу заинтересованности компаний ТЭК в развитии отдельных направлений высоких технологий и механизмов их финансирования", добавили в пресс-службе правительства.

Президент России Владимир Путин ранее поручал кабмину до 15 июля 2019 года представить предложения по определению механизмов финансирования отдельных направлений развития высоких технологий путем привлечения средств госкомпаний сферы ТЭК, включая "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть". При этом, согласно поручению, необходимо обеспечить возвратность и доходность этих средств. До 31 августа 2019 года кабмину было поручено заключить с этими компаниями соглашения о намерениях для финансирования соответствующих направлений в сфере высоких технологий.