СМИ: Си Цзиньпин распорядился ускорить внедрение инноваций в реальном секторе

ПЕКИН, 18 сентября. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин распорядился ускорить процесс внедрения инноваций в реальном секторе китайской экономики. Как сообщило в среду агентство "Синьхуа", соответствующее поручение он дал в ходе инспекционной поездки по провинции Хэнань.

"У нас самая масштабная обрабатывающая промышленность в мире, однако Китай должен продолжить движение вверх и при помощи инноваций обеспечить себе переход на новый качественный уровень, - подчеркнул китайский лидер. - Необходимо во что бы то ни стало добиться усовершенствований в реальном секторе экономики".

По словам Си Цзиньпина, индустриальные предприятия КНР обязаны постоянно стремиться к модернизации, к выпуску еще более широкого перечня продукции, предполагающей наличие развитых методов интенсивного производства.