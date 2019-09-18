Минэкономразвития предлагает использовать механизмы поддержки малого бизнеса для НКО

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Министерство экономического развития России предложило применять механизмы, которые используются для поддержки малого и среднего бизнеса, к некоммерческим организациям (НКО), сообщил в среду ТАСС директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин.

"Мы подготовили законопроект, который направлен на возможность в том числе использования механизмов, которые уже сформированы для поддержки малого и среднего бизнеса - региональные гарантийные фонды, центры микрофинансирования, - для поддержки некоммерческих организаций. Проект согласован с Минфином РФ, завершается процедура согласования с Минюстом РФ. Рассчитываем, что он максимально быстро будет внесен на рассмотрение в Госдуму", - сказал Шадрин в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске.

По его словам, при наличии существующего механизма "бессмысленно создавать параллельную инфраструктуру для поддержки НКО". "Здесь будет синергетический эффект, когда специалисты, которые умеют правильно оценивать риски для малых и средних предприятий, смогут это делать и для финансирования НКО", - добавил Шадрин.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".