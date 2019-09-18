ФАС обжаловала решение суда, признавшего недействительным дело о нефтетрейдерах

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подала апелляцию на решение Арбитражного суда Москвы, который в конце августа признал недействительным возбуждение дела о сговоре на рынке топлива, следует из картотеки инстанции.

Антимонопольное ведомство в марте этого года возбудило дело в отношении двух трейдеров - "Солид - товарные рынки" и "А-Ойл", которые работают в секции "Нефтепродукты" на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

ФАС заподозрила компании в организации фиктивных сделок между собой, которые, как заявлялось, приводили к повышению цены на топливо.

"Солид - товарные рынки" обратился в суд по поводу претензий ФАС и в конце августа тот признал решение ведомства недействительным, пояснив, что ФАС "вышла за пределы полномочий, применив состав антимонопольных правонарушений, устанавливающий ответственность к участникам торгов, проводимых в другом порядке и форме". Суд также учел, что контроль за соблюдением правил участниками при проведении организованных торгов осуществляет ЦБ, а не ФАС.

В ФАС с решением первой инстанции не согласился.

"Мы уверены в законности приказа о возбуждении дела в отношении этого картеля и намерены доказать свою правоту в суде", - сказал ТАСС начальник управления по борьбе с картелями ФАС Андрей Тенишев, слова которого передала пресс служба. По его мнению, "деятельность любого картеля ведет к повышению цен на товарных рынках и картель нефтетрейдеров не исключение".

Жалоба подана 16 сентября в Девятый апелляционный арбитражный суд.