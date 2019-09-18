В Минэкономразвития оценили идею о интеллектуальной собственности как залоге для кредита

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /Корр. ТАСС Наиль Шахвалиев/. Использование механизма, при котором интеллектуальная собственность может служить предметом залога для получения кредита, будет востребовано как для банков, так и для высокотехнологичных предприятий, сообщил в среду ТАСС директор департамента стратегического развития и инноваций Минэкономразвития России Артем Шадрин.

"Мы с Корпорацией МСП рассчитываем на востребованность инструмента, предполагаем, что он будет интересен для коммерческих банков и высокотехнологичных компаний", - сказал он в кулуарах форума "Технопром" в Новосибирске.

По словам Шадрина, сейчас постановление правительства РФ о применении данного механизма находится в высокой степени готовности и согласовано со всеми профильными ведомствами.

Накануне гендиректор Корпорации МСП Александр Браверман отмечал, что видит "большой потенциал" в применении данного механизма, рекомендовав регионам России использовать этот инструмент.

Международный форум технологического развития "Технопром" проходит в Новосибирске 18-20 сентября. В 2019 году его главная тема - "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа будет включать более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили почти 8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области, аппарат полномочного представителя президента РФ в Сибирском федеральном округе и Сибирское отделение Российской академии наук. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома - 2019".