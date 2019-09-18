Вице-спикер Госдумы допустил принятие законов о тестовых площадках для бизнеса в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Законодательное регулирование тестовых площадок для апробации инновационных продуктов бизнеса будет обеспечено Государственной думой до конца года, сообщил в ходе пленарного заседания "Наука новой эры: технологии трансформации" первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков.

"Сейчас идет работа по подготовке еще нескольких законодательных инициатив федерального проекта "Норматив для регулирования цифровой среды". Сама по себе цифровая среда является важным элементом поддержки высоких технологий. А, например, в соответствии с этим проектом в этом году должно быть обеспечено законодательное регулирование вопросов создания и функционирования особых режимов в условиях цифровой экономики, так называемых регуляторных песочниц, что позволит самой среде выявлять наиболее эффективные направления развития бизнеса", - сказал Жуков.

Регуляторные "песочницы", тестовые площадки - специальные правовые режимы для бизнеса, их создание предусмотрено подготовленным Минэкономразвития законопроектом "Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций". Они предполагают апробацию инновационных товаров и услуг в области цифровой медицины, транспорта, электронного обучения, госуправления, торговли, строительства и финтеха. В рамках песочниц будет действовать особое регулирование, исключающее применение ряда требований к бизнесу. Такие экспериментальные площадки помогут снизить издержки бизнеса и ускорить внедрение инноваций.

Международный форум технологического развития "Технопром" ежегодно проводят в Новосибирске. В 2019 году его главной темой стала "Наука новой эры: технологии трансформации". Деловая программа включает более 90 мероприятий. В прошлом году площадки форума посетили более 7,8 тыс. человек. В числе организаторов - правительство РФ, власти Новосибирской области и Сибирское отделение РАН. Информационное агентство ТАСС является информационным партнером "Технопрома-2019".