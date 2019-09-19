Мировой спрос на газ к 2035 году может превысить 5 трлн куб. м

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Мировое потребление газа к 2035 году может увеличиться до более 5 трлн кубометров, говорится в материалах Минприроды РФ к Тюменскому нефтегазовому форуму.

"По нашим данным и данным Минэнерго, спрос будет и далее расти с сегодняшних 3,7 трлн куб. м газа до более чем 5 трлн куб. м газа к 2035 году, этот прирост составит более 40%. Международное энергетическое агентство опубликовало прогноз, согласно которому спрос на "голубое топливо" к 2040 году вырастет не менее чем на 50%", - отмечается в документе.

Темпы потребления сжиженного природного газа (СПГ) в 3,5 раза выше, чем в целом на газ, рост спроса на который составил 70%. При этом количество стран - потребителей СПГ выросло более чем в два раза - с 17 до 40%.

"К 2035 году мировой спрос на СПГ еще удвоится и составит около 600 млн т", - говорится в материалах.

Основным "локомотивом" потребления является Азиатско-Тихоокеанский регион, при этом Китай и Индия совокупно покроют в нем более 50% прироста спроса на СПГ. В результате к 2035 году доля СПГ в мировой торговле может вырасти с сегодняшних 35% от общего объема торговли газом до 51%, сообщается в материалах Минприроды.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября, он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В форуме примут участие более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии участвовали 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. человек из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.