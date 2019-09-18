Эксперты: макроэкономический прогноз развития РФ не предусматривает роста рыбного рынка

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Новый макроэкономический прогноз развития России не предусматривает увеличения внутреннего рынка рыбной продукции. Такую оценку ТАСС высказали в Общероссийском объединении работодателей-рыбопромышленников, вице-президент которой Герман Зверев участвовал в рассмотрении проекта федерального бюджета.

Планируется, что 19 сентября 2019 года правительство России рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и на период 2021 - 2022 годы.

"Прогноз социально-экономического развития страны на среднесрочный период не вселяет оптимизм в рыбопромышленный бизнес. Ключевые параметры подготовленного Минэкономразвития прогноза обещают очень вялый рост внутреннего платежеспособного спроса населения, а это - плохие новости для рыбной отрасли", - считает Зверев.

По мнению Зверева, единственным двигателем роста объемов розничной торговли в РФ до 2024 года будет инфляция. Как пояснили в ассоциации, стагнация реального объема розничной торговли обусловлена стагнацией - а в ряде случаем и снижением - реальных располагаемых доходов населения, поскольку в период до 2024 года реальные располагаемые доходы населения будут расти в среднем на 1,5% в год.

По словам вице-президента объединения, существует прямая корреляция между динамикой потребительского кредитования и ростом внутреннего рынка рыбопродукции. Так, расходы на покупку рыбопродукции составляют менее 7% расходов на приобретение продуктов питания, и эти расходы в первую очередь реагируют на снижение или рост реальных располагаемых доходов. При снижении реальных располагаемых доходов потребители в первую очередь отказываются от покупки рыбопродукции и фруктов.

Кроме того, как пояснили в ассоциации, прогноз реальных располагаемых доходов населения на ближайшие шесть лет оставляет мало шансов на существенный прирост внутреннего рынка рыбопродукции без масштабной корректировки ценовых параметров - без существенного снижения розничных цен. Заявленные на перспективу до 2024 года инвестиционные проекты в сфере добычи и переработки водных биологических ресурсов превышают 300 млрд руб. и обеспечиваются преимущественно кредитными ресурсами. С учетом проведения крабовых аукционов закредитованность рыбной отрасли достигнет 350-400 млрд руб., и кредитная нагрузка сделает невозможным существенное снижение отпускных цен на рыбопродукцию, так как сразу приведет к падению рентабельности и затруднит окупаемость инвестиций. Таким образом, главный резерв корректировки розничных цен - только в сфере ответственности розничных сетей, считают участники рынка.

В Общероссийское объединение работодателей-рыбопромышленников входят компании "Норебо", "Каспрыба", "Аквакультура Зауралья", "Софко" и др.