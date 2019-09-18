В Молдавии ожидают снижения стоимости российского газа на 15$

КИШИНЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Молдавия с 1 октября будет покупать российский газ на $15 дешевле - по $220 долларов за 1 тыс. кубометров. Об этом заявил в среду в интервью молдавскому изданию NewsMaker глава российско-молдавского предприятия "Молдовагаз" Вадим Чебан, отметив, что после нового года закупочная цена для республики снизится еще значительнее.

"Гораздо важнее, по какой цене Молдова покупает газ зимой, то есть в первом и четвертом кварталах", - сказал он, пояснив, что для республики не столь важна низкая цена на газ во втором и третьем кварталах, когда фиксируется самое низкое потребление. При этом Чебан добавил, что скидка в январе будет зависеть от базовых котировок на нефть за предыдущие девять месяцев, которую еще предстоит подсчитать.

Президент Молдавии Игорь Додон после состоявшейся 7 сентября в Москве встречи с Владимиром Путиным сообщил о достигнутых договоренностях о снижении цены на поставляемый в республику газ, отметив, что это произойдет уже с 1 октября. Со своей стороны, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на просьбу прокомментировать заявление Додона, сказал, что ряд окончательных моментов касательно цены на газ будут досогласованы по линии экспертов.

Молдавия приобретает газ у "Газпрома" по контракту, который истекает в 2019 году. Ранее в интервью ТАСС Додон заявил, что намерен добиться от Москвы скидки на газ. По его словам, предыдущее правительство, которое необоснованно занижало тарифы, "оставило в наследство "энергетическую бомбу", из-за которой цены на газ [для населения] могут резко подскочить". Кроме того, в республике обеспокоены возможным прекращением поставок газа через Украину.