В Минэнерго считают, что добыча сланцевого газа повлияет на цену на российский газ

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Добыча сланцевого газа в США в перспективе окажет давление на цену на российский газ, однако у России есть все возможности, чтобы остаться конкурентоспособной, считает замминистра энергетики РФ Павел Сорокин.

"Цена [на газ] будет, скорее всего, под давлением, это реальность. Но у нас есть все инструменты, все необходимые компетенции - и технологические, и интеллектуальные - для того, чтобы остаться на рынке. Это наши конкурентные преимущества", - заявил он на Тюменском нефтегазовом форуме.

"Я считаю, что на рынке должно быть максимум нашего газа. <...> Мы, конечно, должны оглядываться на то, что происходит в мире, потому что без этого нормальную модель не построить", - добавил замминистра.

По словам Сорокина, в ближайшие 50-70 лет газ останется "одним из основных столпов" российской экономики. Вместе с тем он добавил, что в стране необходимо поддерживать высокий технологический уровень, а также необходимо создать соответствующий фискальный режим для поддержки инвесторов.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября, он является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В форуме примут участие более 3,5 тыс. человек, чтобы обсудить вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом, и обозначить пути реализации профильных задач. В 2018 году в мероприятии участвовали 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. человек из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом".

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.