Эр-Рияд проинформировал Сеул, что полностью восстановит добычу нефти через 10 дней

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд заверил президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина, что королевство полностью восстановит объемы добычи нефти через 10 дней. Об этом в среду сообщила пресс-служба администрации южнокорейского лидера по итогам его телефонного разговора с саудовским наследным принцем.

Мухаммед бен Сальман заявил, что "добыча нефти уже восстановлена на две трети, а в течение 10 дней производство будет полностью возобновлено". Он также отметил, что "в результате террористической атаки объемы добычи нефти сократились на 50 процентов, однако Саудовская Аравия предприняла срочные меры по восстановлению поставок углеводородов, в частности задействовав нефтяные запасы".

Вечером во вторник, 17 сентября, Саудовская Аравия сообщила, что восстановила половину из утерянной из-за атаки дронов на Saudi Aramco добычи нефти. После нападения в ночь на 14 сентября на мощности Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе добыча нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн баррелей в сутки.

Восстановить полный объем добычи королевство надеется к октябрю. При этом восстановить полный объем производственных мощностей до 12 млн баррелей в сутки в Саудовской Аравии планируют к концу ноября. Министр энергетики королевства принц Абдель Азиз бен Сальман также сообщил вечером во вторник, что удалось полностью восстановить поставки нефти с учетом использования запасов из нефтехранилищ.