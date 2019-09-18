Приморье просит Минтранс направить 487 млн рублей на восстановление дорог после паводка

ВЛАДИВОСТОК, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Приморья обратились в Минтранс РФ с просьбой направить 486,8 млн рублей на восстановление поврежденной паводком дорожной инфраструктуры. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе краевой администрации.

"Подмыто 22 моста, наблюдались переливы на 54 участках автодорог. Повреждено 75,5 км дорог регионального и межмуниципального значения (ущерб 382,8 млн рублей), 135 км дорог муниципального значения (ущерб 104 млн рублей). Общий ущерб для восстановления дорожной инфраструктуры - 486,8 млн рублей. Соответствующий запрос на выделение средств в Минтранс уже направлен", - сказали в пресс-службе.

Чтобы уменьшить последствия паводка, на опасных участках дорог и вблизи аварийных мостов края было сосредоточено 996 единиц тяжелой техники - бульдозеры, самосвалы, экскаваторы, грейдеры, тралы, тракторы, тягачи. Специалисты провели инженерные работы по организации водоотведения и подъему высоты тел дамб. "В Уссурийском городском округе и Красноармейском муниципальном районе развернули водоналивные дамбы. Своевременное выполнение проранов перед мостами позволило предотвратить их разрушение", - отметили в пресс-службе.

Во вторник на совещании в режиме телемоста по теме ликвидации последствий паводков на Дальнем Востоке губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что, по предварительным расчетам, общий ущерб от паводков составил порядка 1,5 млрд рублей. Тогда же он обратился к федеральным властям с просьбой выделить 370 млн рублей на компенсацию ущерба сельхозпроизводителям. По данным краевой администрации, паводок подтопил в Приморье более 12 тыс. га ранних зерновых, картофеля, кукурузы и других культур.

В июле и августе 2019 года обильные дожди вызвали мощный паводок в Амурской и Еврейской автономной областях, Приморском и Хабаровском краях. В зоне наводнения находились свыше 100 населенных пунктов, тысячи людей потеряли урожай или оказались в затопленных домах.

В Приморском крае все еще действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера, введенный в конце августа из-за сильных дождей. По информации Приморского гидрометцентра, в августе в регионе выпало свыше трех месячных норм осадков. В пострадавших районах до сих пор идут аварийно-восстановительные работы.