Комитет Думы по контролю и регламенту поддержал кандидатуры аудиторов Счетной палаты

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по контролю и регламенту в среду на заседании рекомендовал палате поддержать предложенные думскими фракциями кандидатов на должности аудиторов Счетной палаты.

"Решение по всем кандидатурам принято единогласно", - сказала по итогам голосования глава комитета Ольга Савастьянова. На эти посты фракциями были предложены Валерий Богомолов (от "Единой России"), Андрей Перчян (от "Справедливой России"), Данил Шилков (от ЛДПР) и Сергей Штогрин (от КПРФ).

В свою очередь руководитель думских единороссов, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов пригласил кандидатов на встречу с фракцией. "Я приглашаю всех вас после комитета на президиум фракции "Единая Россия", где мы хотели бы задать несколько вопросов о дальнейших планах работы и обозначить свои приоритеты в преддверии рассмотрения вопроса о Счетной палате на пленарном заседании Государственной думы", - сказал он.

"Принципиальная работа аудиторов при рассмотрении всех законопроектов, которые связаны с бюджетом, финансами, налогами, является важнейшей составляющей эффективности этого контроля. Несмотря на то, что кандидатуры вносятся политическими фракциями в Государственной думе, нам важен беспристрастный взгляд аудиторов", - добавил Неверов.

Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, согласно закону о Счетной палате, "каждая фракция приняла решение и делегировала своего представителя для рассмотрения Советом Госдумы", который поддержал кандидатуры и направил их президенту РФ Владимиру Путину. Глава государства внес эти кандидатуры на рассмотрение Госдумы во вторник.

Согласно принятым весной 2013 года поправкам в законодательство о Счетной палате, председатель и шесть аудиторов СП назначаются Госдумой, а его заместитель и еще шесть аудиторов - Советом Федерации по представлению президента страны. Кандидатуры для назначения на должность председателя и его заместителя, а также аудиторов вносятся президенту советами Госдумы или Совфеда. Председатель СП, его заместитель и аудиторы назначаются сроком на шесть лет, при этом одно и то же лицо не может занимать соответствующую должность более двух сроков подряд, то есть 12 лет.

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