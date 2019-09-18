Комитет Думы одобрил законопроект о гарантиях выплат работникам при ликвидации организаций

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов на заседании в среду рекомендовал к принятию в первом чтении правительственный законопроект о гарантиях выплаты выходного пособия и сохранения среднемесячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением штата сотрудников.

Согласно Трудовому кодексу (ТК) РФ, при увольнении работника в связи с ликвидацией организации ему выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется среднемесячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения.

"Основная идея данного законопроекта состоит в том, что организация не может быть ликвидирована до тех пор, пока не выполнены предусмотренные Трудовым кодексом обязательства перед своими работниками, - подчеркнула член комитета Ольга Павлова. - При этом для ускорения решения проблемы с ликвидацией законопроект вводит возможность осуществить причитающуюся работникам выплаты сразу вперед".

"Получены положительные отзывы [на законопроект] от 24 субъектов РФ, правовое управление [Госдумы] также не имеет к законопроекту никаких концептуальных замечаний. Профсоюзы поддерживают, все комитеты-соисполнители поддерживают, Совет Федерации поддерживает. Счетная палата РФ также не имеет замечаний", - отметила она.

Предлагаемые меры позволят всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, получать на равных условиях выплаты, предусмотренные ТК РФ, указывают авторы инициативы.

Документ был подготовлен в целях реализации постановления Конституционного суда (КС) РФ от 19 декабря 2018 года. Как отмечали в КС, право на получение среднемесячного заработка за второй месяц после увольнения работника, если он не был трудоустроен, не может быть реализовано, если организация ликвидирована ранее, чем у работника возникло право на его получение.