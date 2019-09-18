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Представитель Козака подтвердил визит вице-премьера в Молдавию 20-21 сентября

Дмитрий Козак планирует встретиться с президентом Молдавии Игорем Додоном и премьером Майей Санду

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак 20-21 сентября посетит Молдавию, где в том числе встретится с президентом страны Игорем Додоном и премьером Майей Санду, сообщил журналистам представитель Козака Илья Джус.

"Заместитель председателя правительства РФ, спецпредставитель президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Молдавией Дмитрий Козак 20-21 сентября 2019 года посетит с рабочей поездкой республику Молдова. Запланированы его встречи с президентом Молдавии Игорем Додоном, премьер-министром Молдавии Майей Санду. 20 сентября Козак выступит на пленарном заседании Молдавско-российского экономического форума", - сказал Джус.

9 сентября президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что ожидает визита Дмитрия Козака на второй Молдавско-российский экономический форум, который состоится 20-21 сентября.

Теги
Козак, Дмитрий НиколаевичРоссияМолдавияДодон, ИгорьСанду, Майя
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