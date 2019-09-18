Русский дебют в небе Стамбула. Чем может обернуться турецкий вояж для авиапрома России?

В этом году фестиваль авиации, космоса и технологий Teknofest в Стамбуле стал первой зарубежной премьерой новейшего российского среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 ("Магистральный самолет XXI века"). В аэропорт имени Ататюрка прилетели и другие отечественные машины — ближнемагистральный лайнер Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), самолет-амфибия Бе-200 и многоцелевой истребитель Су-35, который является, по сути, технологическим предшественником Су-57 на мировом рынке вооружений.

О турецком интересе к российским самолетам Дискуссия о том, что Турция может рассматривать вопрос о покупке российских истребителей, активизировалась после визита президента республики Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа. Во время посещения авиасалона МАКС-2019 вместе с Владимиром Путиным Эрдоган проявил интерес к боевым самолетам ОКБ Сухого. После этого он заявил, что не исключает возможность покупки истребителей Су-35 и Су-57 вместо американских F-35. США в курсе сообщений о возможных поставках Турции этих самолетов и считают этот вопрос внутренним делом самой Анкары, однако призывают турецкие власти закупать американскую технику. Продолжение

"Хороший сигнал для других государств" Русская презентация в небе Стамбула — это в некотором роде ответ на посещение Тайипом Эрдоганом авиасалона МАКС-2019 и продолжение начатого там диалога о дальнейших перспективах военно-технического сотрудничества России и Турции. "Демонстрация наших самолетов на турецкой земле имеет в большей степени геополитическое значение. Представляет деловой интерес и сам фестиваль, на котором огромное количество потенциальных заказчиков авиатехники из разных стран мира", — сказал ТАСС руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. По его словам, турецкий рынок имеет большой потенциал для наших авиастроителей, тем более что после заключения крупных оборонных контрактов по поставке систем С-400 и последующего отказа США поставлять новейшую боевую авиацию в ВВС Турции, выбор для приобретения реально качественной военной техники у Эрдогана "не такой уж и большой".

Турция постоянно находится на острие ближневосточных военных конфликтов, и потому сейчас активно наращивает военную мощь, претендуя на роль важного игрока в регионе. И активное насыщение Ближнего Востока новейшим оружием и самолетами американского и израильского производства явно волнует турецкого лидера Александр Михайлов руководитель Бюро военно-политического анализа

По словам эксперта, появление на восточных и азиатских рынках перспективных российских истребителей, в свою очередь, может уравновесить это доминирование. Турецкий рынок очень важен для России. "Турция — наш ближайший сосед, и развитие отношений с ней, тем более в сфере военно-технического сотрудничества, укрепляет межгосударственные связи, делает их более прагматичными и предсказуемыми, взаимовыгодными", — считает военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин.

"Турция — член НАТО, союзник США, государство, подвергающееся обструкции в Вашингтоне и Брюсселе за готовность сотрудничать с Россией, — говорит эксперт. — Помочь Анкаре отстоять свой суверенитет не только политический, но и военно-технический, — это геополитическая и, не будем скрывать, коммерческая задача. Я бы даже сказал, рекламный ход".

Если Турция, страна НАТО, покупает не американскую технику, а российскую, несмотря на угрозы санкций, значит, она считает, что российская по своим тактико-техническим характеристикам превосходит боевые образцы западных фирм, в том числе и американских Виктор Литовкин военный обозреватель ТАСС

Эксперт полагает, что это хороший сигнал для других государств, которым не нравится американский диктат. "А если американцы будут злиться, то это свидетельствует о том, что они не в состоянии выдержать мирную конкуренцию", — добавляет он. "Не мы лезем на рынок Турции, а они нас приглашают" Появление наших самолетов в небе Стамбула — это, безусловно, "прорывная идея для нас, которая поможет нам дальше развиваться", считает заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов. "Для мира это флаг, на который все будут обращать внимание. Как бы нами не пугали весь мир, но к нам все равно тянутся страны, которые еще со времен СССР с нами взаимодействовали", — сказал ТАСС Попов. По словам эксперта, Турции очень выгодно с экономической точки зрения общение с нашей "оборонкой" и авиапромом в целом, ведь тут на первое место выходит соотношение цены и качества.

Наша авиатехника, прежде всего, качественная, простая, но эффективная и доступная к освоению по сравнению с великолепными машинами Запада. Но они слишком "заумны" — перенасыщены системами автоматики и компьютерами. Даже мы знаем примеры — Boeing 737 MAX 8. Они хотели оказаться впереди планеты всей, но оказались позади по тем отказам и недостаткам, о которых мы говорили и предостерегали еще 25 лет назад. Ведь автоматика должна помогать, а не управлять человеком Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

На эту тему "Охота" на Су-35: чем российский истребитель удивляет мир

Эрдоган вовремя сделал переоценку ценностей, считает эксперт. "Они понимают, что получить можно качественную технику за меньшие деньги. То есть, например, соотношение в сравнении с американскими самолетами может составлять 1:2 или даже 1:3. Не мы "лезем" на рынок Турции, а это они к нам идут, поворачиваются, понимая нашу справедливую цену, — говорит Попов. — Мы не дарим, мы продаем технику. И по цене, которая становится качественным показателем и эффективности, и необходимости этой техники для того государства, которое у нас приобретает". Так, представленный на Teknofest в Стамбуле истребитель Су-35 уже несколько лет вызывает особый интерес мировых СМИ. Его часто сравнивали с западными образцами, в том числе с новейшим американским самолетом пятого поколения F-35 и F-22 Raptor. Иностранные издания неоднократно писали, что в случае, если Су-35 и F-35 встретятся в условиях воздушного боя, американец постарается избежать столкновения и вызовет F-22 и F-15C, которые лучше подходят для ведения воздушного боя.

А что касается режимов устойчивости, управляемости, маневренности и аэродинамики, то на Су-35 все пройдено и постигнуто летчиками уже от и до. И, пожалуй, самое главное — самолет получился достаточно многофункциональным. "Это возможность применения широкого спектра современного вооружения, в том числе одновременно с использованием старых ударных сил и средств, которые имеются на вооружении практически любого государства", — говорит Попов. Однако этот вояж российских машин не стоит рассматривать только с точки зрения турецкого рынка, это и международный показ. "Это одна из площадок, где будет демонстрироваться в дальнейшем продукция нашего гражданского авиапрома. Ведь товар нужно показывать лицом", — отметил в разговоре с журналистом ТАСС главный редактор Avia.ru Роман Гусаров.

В частности, показ Су-35 — это развитие того интереса, который был в ходе авиасалона МАКС-2019, сообщил журналистам на Teknofest глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир. "Мы продолжаем детальное изучение вашей машины. Более того, мы бы хотели поблагодарить Россию за то, что она предоставила такую возможность получить более детальную информацию по самолету", — сказал он. Ранее сообщалось, что приобретение Турцией истребителей Су-35 может стать для республики промежуточным решением. Сегодня Военно-воздушные силы (ВВС) Турции являются одними из наиболее мощных в регионе. При этом необходимо отметить, что на их вооружении состоят не самые современные образцы авиационной техники.

Боевые самолеты ВВС Турции Согласно данным справочника World Air Forces 2019, по состоянию на конец 2018 года наиболее многочисленным боевым самолетом ВВС Турции являлся F-16C/D Fighting Falcon в количестве 245 единиц (158 одноместных истребителей F-16C и 87 двухместных F-16D). Министерство обороны страны не уточняет модификацию этих самолетов, однако, согласно данным открытых источников, наиболее современным вариантом Fighting Falcon, находящимся на вооружении Турции, является F-16C/D модификации Block 50 (впервые представлена в 1991 году). Вместе с тем ведутся работы по приведению всего парка турецких истребителей F-16 к стандарту Block 50+. Анкара также располагает устаревшими истребителями-бомбардировщиками F-4E Phantom II (49 единиц). В планах была и закупка 98 истребителей пятого поколения F-35A Lightning II, однако в настоящее время выполнение программы их закупки приостановлено. Статус вышеупомянутой модернизации истребителей F-16C и F-16D до уровня Block 50+ также неясен. Продолжение

ВВС Турции обладают значительным парком самолетов поддержки: страна входит в топ-10 военно-воздушных сил стран мира по количеству самолетов-заправщиков (девятое место, семь самолетов), транспортных самолетов (седьмое место, 87 самолетов), вертолетов (восьмое место, 459 вертолетов) и учебно-тренировочных самолетов и вертолетов (десятое место, 289 единиц). Тем не менее по показателю боевых самолетов страна входит в топ-20 крупнейших ВВС. МС-21: достойная конкуренция Airbus и Boeing Для еще разрабатываемого самолета МС-21 это первая демонстрация на зарубежном рынке. Этот лайнер на евразийском рынке в классе ближне- и среднемагистральных пассажирских самолетов может составить конкуренцию Airbus и Boeing, в то время как американская корпорация испытывает большие имиджевые проблемы.

Об МС-21-300 Разрабатываемый самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров сейчас находится на стадии сертификационных испытаний. Сертификация в РФ намечена на 2020 год, позже сертификат планируется валидировать для европейского рынка. На данный момент летные испытания проходят три самолета, в течение 2019 года к ним присоединится еще одна машина. Сейчас ведется строительство самолета, на который будет установлен российский двигатель ПД-14. Пакет твердых заказов на самолет МС-21 составляет 175 машин (крупнейший – "Аэрофлот", купивший 50 самолетов). Предполагается, что у самолета будут еще две версии: МС-21-200 (от 132 до 165 мест) и МС-21-400 (до 250 мест). Продолжение

По словам специалистов ОАК (Объединенная авиастроительная корпорация), МС-21-300 находится в самой востребованной нише. "Мы очень много анализировали заказы, которые размещаются на самолеты конкурентов, они все показывают, что заказываются самолеты все большей вместимости. Спрос балансирует между A320 и A321. Именно в этом сегменте находится и МС-21-300", — говорил в ходе недавней презентации самолета на МАКС-2019 вице-президент по маркетингу и продажам ПАО "Корпорация "Иркут" Кирилл Будаев.

' ТАСС/Ruptly'

Эта машина — первый лайнер, сделанный полностью по западным стандартам с учетом мировых тенденций и реального спроса на рынке. Созданный без советского задела, он является вторым после Sukhoi Superjet 100 масштабным российским проектом в области гражданской авиации. Дальность его полета (6000 км) позволяет полностью покрыть потребность российских авиакомпаний в лайнерах для среднемагистральных перевозок. По прогнозу разработчиков, в течение следующих 20 лет потребуется порядка 30 000 таких самолетов в мире, и порядка 1000 самолетов — потенциальный спрос на самолет МС-21.

МС-21 — это самолет XXI века не только по названию. Всегда нужно помнить, что в него были заложены и реализованы многие возможности самолета знаменитого ОКБ Яковлева — Як-142. Я думаю, что этот самолет будет очень удачным в эксплуатации. И об этом уже надо начинать говорить Владимир Попов заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор

Если будут твердые договорные обязательства о поставках МС-21, а в дальнейшем и совместное производство, то, по мнению Попова, сложится удобная логистика — нет третьей транзитной страны, поставки идут напрямую через Черное море. И в этом тоже огромная выгода.

Описание Среднемагистральный самолет МС-21 © Марина Лысцева/ТАСС

"Ели налаживается совместное производство, то часть технологий мы передаем, а для них это польза в развитии промышленности и дальнейшее освоение рынков сбыта. Ведь у них есть свои наработанные каналы, а у нас — свои. То есть мы удваиваем свои возможности напрямую", — отмечает эксперт. И тут еще одно направление открывается — они придут к нам за подготовкой кадров. "Кто лучше может подготовить специалистов, как не страна производитель? Начнутся взаимоотношения и развитие двух стран в экономическом плане, — говорит Попов. — И вот такая цепочка идет с продажи одного самолета! И дальше: его техническое обслуживание, модернизация и развитие".

Мы ставили перед собой задачу повышения операционных возможностей самолета и его эффективности в районе 8–10% от существующего парка самолетов этого класса, которые сейчас эксплуатируются в мире Константин Попович главный конструктор МС-21

SSJ-100: "предлагать, продвигать и учиться ошибках" Sukhoi Superjet 100 прибыл на выставку уже не в качестве "новичка", а самолета, имеющего почти трехлетний опыт эксплуатации, — в этом его и "фишка". Впервые применен такой подход: показать не демонстрационный образец, а действующий, со всеми лицензиями. И в случае заинтересованности турецких авиаперевозчиков, SSJ-100 не потребуется дополнительная сертификация. Еще в 2012 году EASA (Европейское агентство по авиационной безопасности) выдало самолету европейский сертификат типа, который признается турецкими авиационными властями. И в этом тоже огромный плюс, считают в компании "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС, разработчик самолета).

Описание Sukhoi Superjet 100 © Марина Лысцева/ТАСС

Стоит отметить, что SSJ-100 постоянный участник международных выставок, и его визит в Турцию второй: в прошлом году он демонстрировался на авиасалоне в Анталье.

Самолет нужно предлагать, продвигать, учиться на собственных ошибках. Необходимо пересматривать условия его предоставления заказчикам, предлагать интересные финансовые условия приобретения. Также создавать для него нормальную систему технической поддержки. При этом делать это, как другие производители, не своими руками, а с помощью партнеров. По своим характеристикам он ничем не уступает конкурентам Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

Основная его проблема — это, по мнению эксперта, наше неумение, с одной стороны, продавать самолеты, а с другой — делать так, чтобы эксплуатанту было комфортно его использовать. "Имеется в виду обеспечение запчастями, техподдержкой — сопровождение жизненного цикла, — говорит Гусаров. — Научимся это делать, а эта задача не одного дня решения, то и SSJ-100 будет лучше продаваться, и МС-21 пойдет по проторенному пути, имея на начальном этапе сеть технического обслуживания".

Сейчас происходит создание внутри ОАК дивизиона гражданских самолетов, в которые как раз и входят эти два проекта. А значит все, что будет делаться для SSJ-100, затем оно же и будет задействовано для МС-21. Как и изначально SSJ-100 обозначали как некую учебную парту для современного отечественного авиапрома, так он и будет выполнять эту функцию — на нем будут отрабатываться, а уже все последующие проекты пойдут по проторенному пути Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

"На моих глазах прошла вся история рождения SSJ-100 и МС-21. Я могу сказать, что, к счастью, команда, которая реализует проект МС-21, пока справляется на хорошую четверку с плюсом. Все ошибки, которые были сделаны на проекте SSJ-100, учтены, и пока создателям МС-21 удается не наступить, как говорится, на грабли повторно", — отмечает эксперт.

Накануне турецкой выставки глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью РБК заявил, что самолет может сменить название на российское, а также в SSJ-100 необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих. И такие шаги уже рассматриваются. "Однако сначала самолет должен претерпеть серьезные улучшения на основе глубокого анализа замечаний, необходимо сделать разумные шаги по импортозамещению, машина должна стать лучшей в своем классе, и тогда эти изменения логично приведут к новому названию, может, и российскому, и последует процедура ребрендинга", — отметили в пресс-службе ГСС. Просто дать новое имя — не самоцель, его нужно создать, и у "Ростеха" есть в этом хороший опыт. МС-21 — это отличные перспективы, а SSJ-100 — реальность. "По SSJ-100 мы просто будем продолжать открывать ему двери на мировые рынки. Почему даже хотят переназвать? Чтобы получить свое брендовое название и уйти от тех грехов, которые он за собой тащит. Ведь мы его сегодня будем модернизировать, а точнее — дорабатывать", — говорит летчик Попов. В настоящий момент производитель самолетов Superjet 100 ведет ряд технологических разработок по улучшению воздушного судна. "Одна из них повлияет на повышение топливной эффективности самолета до 4%. Топливная эффективность самолета напрямую влияет на операционные расходы авиакомпании при его эксплуатации, что сегодня особенно актуально во время паники на рынке углеводородов", — сообщили ТАСС в пресс-службе ГСС.

Для SSJ-100 Турция — перспективный динамически развивающийся рынок, и авиакомпаниям страны требуются дополнительные провозные емкости. Согласно официальным данным, в парк авиационной техники крупнейшего турецкого авиаперевозчика — компании Turkish Airlines — входят самолеты производства американской компании Boeing и европейского конгломерата Airbus.

Авиапарк Turkish Airlines Располагает 344 авиалайнерами, в том числе: 39 единицами Airbus A330-300, 18 – Airbus A330-200, 68 – Airbus A321-200, 17 – Airbus A320-200, шестью – Airbus A319-132/100, 10 – Airbus A330-200F, одним – Airbus A300-600F, тремя – Airbus A310-300F, восемью – Airbus A321NEO, 33 – Boeing B777-300ER, 98 – Boeing B737-800, одним – Boeing B737-700, 15 – Boeing B737-900ER, четырьмя – Boeing B747-400F, пятью – Boeing B777F, одним – Boeing B737-9MAX, 11 – Boeing B737-8MAX и шестью – Boeing B787-9 Dreamliner. Продолжение

Соотношение машин производства Airbus и Boeing в составе крупнейшего авиапарка страны составляет 49,5% (170 единиц) и 50,5% (174 единицы) соответственно. Бе-200: "требует особых условий эксплуатации" Еще к одной машине нашего авиапрома уже давно присматривается Анкара — многоцелевой самолет-амфибия среднего класса Бе-200, который мог бы использоваться для тушения лесных пожаров в Турции. "Проект уже не молодой, но в то же время он находится в уникальной нише специальных самолетов. И этих машин не так много, и они не устаревают со временем, даже за несколько десятилетий", — говорит о разработке ТАНТК имени Г.М. Бериева главный редактор Avia.ru Гусаров.

О Бе-200 Самолет является лучшим в своем классе по эффективности тушения пожаров за счет скорости, большой грузоподъемности и способности осуществлять забор воды из труднодоступных водоемов, к примеру, в горной местности. Он может взять на борт до 12 тонн воды, способен садиться как на наземные грунтовые и ледовые аэродромы, так и на воду. Бе-200 может использоваться для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Продолжение

Неоспоримое преимущество самолета — многофункциональность. Существуют транспортная, пассажирская, поисково-спасательная и санитарная модификации.

Однако пока, несмотря на прекрасные характеристики, востребованность в мире их не высокая — единичные продажи. Думаю, что так и будет, потому что уникальный самолет требует для себя каких-то особых условий эксплуатации Роман Гусаров главный редактор Avia.ru

Эксперт считает, чтобы использовать эту амфибию, соответственно, необходимы и большие акватории водного пространства с достаточной глубиной, без волнения моря, не замусоренные и так далее. "Имеются определенные условия для использования этой машины достаточно эффективно. И в мире, наверное, не так много таких мест, — говорит Гусаров. — Этот самолет делался под наши огромные водные пространства, и в этом отношении Бе-200 прекрасен. И ОАК пытается разрабатывать под заказчиков проекты использования этого самолета". Сообщалось, что в следующем году планируется начать поставки Бе-200 в США и Чили. На финальной стадии находятся переговоры по поставкам с рядом стран Юго-Восточной Азии, есть и три потенциальных заказчика в Латинской Америке. Возвращение на пьедестал? Все эксперты сходятся во мнении, что если Турция приобретет у нас МС-21 и Sukhoi Superjet 100, то перспектива для турецкой стороны и для Ближнего Востока в целом огромна. "Мы получим благоприятные условия (это реклама) для распространения по миру наших самолетов, — говорит заслуженный военный летчик РФ Попов. — Мы ведь были второй страной мира по гражданской авиации. Сегодня мы хотим это восстановить. Нас уронили с этого пьедестала… А сегодня получается так, что Эрдоган помогает нам вернуться на него".