ТМХ поставит Свердловской пригородной компании пассажирские вагоны с местами для сидения

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) поставит Свердловской пригородной компании три пассажирских вагона с местами для сидения моделей 61-4458 и 61-4458.14 производства Тверского вагоностроительного завода, следует из сообщения компании.

Новые вагоны, которые приобретает в лизинг СПК, будут курсировать на Свердловской железной дороге в составе пригородных поездов на направлении Куть-Ях - Сургут - Нижневартовск.

В 2018 году СПК уже приобрела партию из восьми пассажирских вагонов с местами для сидения.