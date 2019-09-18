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Силуанов: страны БРИКС к 2030 году будут занимать больше половины мировой экономики

Министр финансов отметил, что сейчас экономика стран БРИКС занимает треть от мировой экономики

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Страны БРИКС к 2030 году будут занимать более половины мировой экономики. Такое мнение высказал первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, выступая на VI Конференции по конкуренции под эгидой БРИКС "10 лет сотрудничества конкурентных ведомств БРИКС: итоги и перспективы".

"Экономика стран БРИКС сегодня занимает треть от мировой экономики. По нашим скромным расчетам, к 2030 году наши экономики будут занимать более половины от всей мировой экономики", - сказал Силуанов.

По его мнению, поэтому вопрос состояния конкуренции в странах БРИКС важен в целом и для ситуации с конкуренцией в мире. Силуанов подчеркнул необходимость объединения усилий стран БРИКС по снятию барьеров, в первую очередь, ограничения в торговле.

БРИКС (BRICS) - неформальное межгосударственное объединение таких стран, как Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Акроним БРИКС образован от названий стран на английском языке (ЮАР присоединилась в 2011 году, до этого организация называлась БРИК). Цель объединения - развитие всестороннего сотрудничества между государствами-членами, оно носит неблоковый характер и не направлено против третьих сторон.

 

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Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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