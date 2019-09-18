Шефчович проведет отдельные встречи с РФ и Украиной перед трехсторонними переговорами

БРЮССЕЛЬ, 18 сентября. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Зампредседателя Еврокомиссии (ЕК) по делам Энергосоюза Марош Шефчович проведет 19 сентября двусторонние встречи с делегациями России и Украины перед тем, как начать трехсторонние переговоры по газу. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в среду представитель ЕК.

"Утром в четверг вице-председатель Шефчович проведет сначала двустороннюю встречу с украинской делегацией, после - двустороннюю встречу с российской делегацией. После этого состоятся трехсторонние консультации", - отметил он.

По словам представителя ЕК, трехсторонняя встреча в формате РФ-ЕС-Украина должна начаться около 15:00 (16:00 мск). Как ожидается, по итогам трехсторонних переговоров Шефчович проведет пресс-конференцию.

На прошлой неделе Шефчович, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что ЕК на переговорах 19 сентября будет добиваться долгосрочного транзитного контракта для Киева, чтобы гарантировать привлекательность украинской газотранспортной системы для инвестиций в ее модернизацию.

Шефчович подчеркнул, что еще одной темой переговоров станет выполнение обязательств Киева по имплементации европейских энергетических норм, которые "принесут ясность и прозрачность в украинскую газотранспортную систему". Он отметил, что стороны намерены также обсудить порядок формирования транзитных тарифов.

Транзит без контракта

15 сентября источник в европейском энергетическом секторе сообщил ТАСС, что Украине и России для бесперебойного транзита газа в ЕС в 2020 году не нужен новый газовый контракт при выполнении Киевом его обязательств по имплементации европейских энергетических норм в национальное законодательство. Собеседник агентства подчеркнул, что "прецедент успешных поставок "Газпрома" по аукционной системе на постсоветском пространстве уже есть", напомнив, что с 1 января по 12 марта 2019 года "Газпром" поставлял газ в Армению через ГТС Грузии без контракта с Тбилиси, выкупая транзитные мощности через аукционную систему.

Еврокомиссия отказалась комментировать возможность продолжения поставок российского газа в ЕС через Украину без нового контракта с Киевом, заявив, что необходимо дождаться трехсторонних консультаций 19 сентября.

Европейские предложения

По информации источников ТАСС в Брюсселе, ЕС предлагает Украине и России заключить новый транзитный контракт на 10 лет с условием обязательной прокачки не менее 60 млрд кубометров газа в год. Многие киевские политики и чиновники, включая главу "Нафтогаза" Андрея Коболева, неоднократно заявляли, что в случае прекращения украинского транзита после истечения действующего контракта в конце 2019 года Киев потеряет бюджетные поступления в размере $3 млрд в год.

Шефчович является европейским комиссаром от Словакии, которая, наряду с Польшей, потеряет доходы от транзита российского газа в случае поставок в обход Украины. Еврокомиссия старалась утвердить и успеть имплементировать до конца 2019 года поправки в Газовую директиву, которые распространяют энергетические нормы ЕС на морские трубопроводы, что может ограничить возможности "Газпрома" по свободному использованию мощностей "Северного потока - 2".

10 сентября текущего года стало известно, что Европейский суд юстиции аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, по которому "Газпром" мог полностью использовать мощности газопровода Opal, соединяющего "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Его пропускная способность - 36 млрд куб. м в год. В результате решения суда "Газпром" сможет использовать Opal лишь на 50%, пока данное решение не будет обжаловано.