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Госдума одобрила во II чтении нулевой НДС на транзит порожних контейнеров в ЕЭАС

Документ инициировала группа депутатов во главе с Алексеем Кобилевым

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Госдума приняла во втором чтении законопроект о распространении действия нулевой ставки НДС на транзитные перевозки порожних контейнеров и вагонов и о гармонизации налогового законодательства государств - членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этой сфере. Документ был инициирован группой депутатов во главе с Алексеем Кобилевым ("Единая Россия").

В настоящее время основной грузопоток глобальной внешней торговли, который может представлять интерес для российских организаций, формируется на маршрутах Восток - Запад или Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР) - Европа с наибольшей долей участия экспортного потенциал Китая в формировании этого направления, указывают авторы документа.

Международные транзитные перевозки включают в себя не только перевозки товаров, но и транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов. При этом действующие нормы Налогового кодекса РФ устанавливают ставку НДС 0% только в отношении международных транзитных перевозок товаров, а также транспортно-экспедиционных услуг, оказываемых при осуществлении таких перевозок. В свою очередь транзитные перевозки порожних контейнеров и грузовых вагонов, несмотря на трансграничный характер таких операций, подлежат налогообложению НДС по ставке 18%.

"Таким образом, налогообложение транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов существенно снижает конкурентные преимущества российских железных дорог и привлекательность российских транспортных коридоров для иностранных грузоотправителей. В свою очередь установление ставки НДС 0% в отношении международных транзитных перевозок порожних контейнеров и вагонов соответствует экономическому смыслу данных операций и будет способствовать увеличению объемов перевозок, повышению транзитного потенциала РФ", - считает автор законопроекта.

Депутат напомнил, что в Белоруссии и Казахстане, которые являются членами ЕАЭС, ставка НДС 0% применяется при любых транзитных перевозках вне зависимости от того, груженый или порожний контейнер перевозится. "Установление ставки НДС 0% в отношении транзитных перевозок порожних контейнеров и грузовых вагонов будет способствовать гармонизации налогового законодательства государств - членов ЕАЭС", - говорится в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, но не ранее первого числа очередного налогового периода по НДС.

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