Володин: развитие транспортной инфраструктуры в России требует изменения законов

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду, открывая организованную Минтрансом в стенах нижней палаты выставку об истории развития транспорта в России, заявил о необходимости изменения законодательства.

"Транспорт - это движение. Когда мы говорим о движении, то сталкиваемся с препятствиями, проблемами. Эти проблемы есть и у нас, потому что законодательство тормозит многие вопросы. Нам необходимо его менять", - сказал спикер.

В качестве примера он привел федеральный закон о контрактной системе в области госзакупок, из-за которого средства на строительство того или иного объекта могут поступить лишь во втором полугодии. "Чтобы пройти процедуры, предусмотренные ФЗ №44, надо два месяца. Представьте, сколько остается времени, чтобы заниматься строительством дороги. Проблема, ее необходимо решать", - констатировал Володин.

"Сегодня, когда речь идет о строительстве автомобильных дорог, мы с вами сталкиваемся с дефицитом времени", - признал он, указав, что в октябре температура опускается ниже нуля.

"Задач и проблем у Минтранса огромное количество. Насколько быстро эти задачи будут решаться, насколько качественно будут строиться дороги, во многом зависит от Государственной думы, от тех законов, которые мы принимаем, решений, которые мы обсуждаем", - резюмировал Володин.

Он также указал на необходимость "каждый год сдавать все новые и новые аэропорты", развивать речной флот, исключать многочасовые временные потери на железнодорожном транспорте.