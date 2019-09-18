СОФИЯ, 18 сентября. /ТАСС/. Болгария начинает строительство газопровода "Балканский поток" с российским участием. Об этом на брифинге по итогам переговоров с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым сообщил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.

"Строительство "Балканского потока" начинается, во время честной и открытой процедуры государственная компания из Саудовской Аравии стала исполнителем проекта. Пока некоторые нас спрашивали об отношениях с соседями, с Россией, с Саудовской Аравией, сегодня был подписан договор [об исполнении проекта]. 90% труб для "Балканского потока" уже доставлено в Болгарию из России, и уже завтра мы начнем развозить их по трассе, финансирование обеспечено, 308 км газопровода будет построено до конца января 2020 года", - сказал Борисов.

"После провала "Южного потока", Балканам сейчас дается новый шанс, чтобы был реализован проект строительства глобального газопровод", - подчеркнул болгарский премьер.

"Нам нравится название "Балканский поток", мы приняли все условия, которые болгарское руководство предъявляет к газопроводу, российская сторона поставляет трубы, мы участвуем в этом проекте своей продукцией", - сказал Мантуров.

В апреле итало-саудовский консорциум "Аркад" стал победителем тендера на строительство газопровода в Сербию через территорию Болгарии, однако контракт с ним после серии судебных разбирательств был подписан только 18 сентября.

"Аркад" был готов построить газопровод за €1,29 млрд (за 250 дней), либо €1,1 млрд (за 615 дней).

Прогноз инвестиционных расходов составляет 2 767 115 441 левов (около €1,4 млрд). Средства будут вложены в строительство дополнительной инфраструктуры в соответствии с планами развития в регионе новых газовых потоков. Основная часть средств пойдет на строительство газопровода с Сербией протяженностью 484 км, двух компрессорных станций и газопровода в 11,5 км от болгаро-турецкой границы до компрессорной станции "Странжа". Ожидается, что ежегодная прибыль компании "Булгартрансгаз" при успешной реализации проекта составит около 360 млн левов (около €180 млн).