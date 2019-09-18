Структура "Реновы" получила разрешение на планировку территории прежнего аэропорта Ростова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 сентября. /ТАСС/. Администрация Ростова-на-Дону разрешила компании "Аэро-Сити" составить проект планировки и межевания территории действующего прежде аэропорта. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации города.

По данным СПАРК, компанией ООО "Аэро-Сити" владеет АО "Ростоваэроинвест", которой управляют входящие в "Ренову" "Аэропорты регионов".

"Разрешить ООО "Аэро-Сити" в течение одного года со дня издания настоящего постановления подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории и проект межевания территории) в границах: пр-кт Шолохова - граница городского округа муниципального образования "Город Ростов-на-Дону" - пер. 1-й Дамасский - ул. Берберовская - ул. Щедрина - ул. Щаденко", - говорится в документе.

Прежний аэропорт Ростова-на-Дону был закрыт в декабре 2017 года одновременно с открытием аэропорта Платов, построенного в 30 км от Ростова. На застройку территории аэропорта претендует, в частности, компания Виктора Вексельберга "Ренова". Объем инвестиций в проект оценивался в 200 млрд рублей.