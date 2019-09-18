Xcel Energy оптимизирует в США работу умных энергосчетчиков с помощью IoT

ТАСС, 18 сентября. Американский энергопровайдер Xcel Energy объявил о сотрудничестве с технологической компанией Itron для внедрения решений, нацеленных на повышение эффективности работы умных счетчиков с помощью IoT (интернет вещей), сообщил ресурс PRNewswire.

Itron занимается внедрением инновационных методов управления коммунальными предприятиями в сфере энергетики и водоснабжения и уделяет особое внимание технологиям интернета вещей. Совместно с Xcel Energy компания внедрит распределенное решение Itron IoT для управления приложениями и ПО в экосистемах поставщиков электроэнергии. Предполагается, что реализация проекта займет около пяти лет и позволит повысить надежность работы сети, одновременно снизив эксплуатационные расходы за счет расширения возможностей мониторинга и управления.

Экосистема, объединяющая множество IoT-устройств, поставляющих данные, обеспечит более высокий уровень информированности о работе энергосетей, что даст возможность минимизировать риск сбоев и улучшить процесс реагирования на непредвиденные обстоятельства.