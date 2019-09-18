Власти Хайнаня считают, что регион станет одним из самых экономически открытых в мире

ХАЙКОУ /Китай/, 18 сентября. /ТАСС/. Остров Хайнань на юге Китая в обозримом будущем превратится в регион с наиболее открытой экономикой и перспективным инвестиционным климатом в мире. Об этом заявил секретарь парткома провинции Лю Цыгуй.

"Открытость прежде всего - это важная сфера ответственности хайнаньской особой экономической зоны, жизненный принцип для развития островной экономики, - отметил он на пресс-конференции. - Наш следующий шаг - обеспечить открытость по отношению к внешнему миру на максимально высоком уровне".

По словам чиновника, для выполнения такой задачи администрация острова намерена одновременно задействовать рычаги воздействия в нескольких плоскостях: как в плане формирования порта свободной торговли, так и по стимулированию безопасного и высокоэффективного перемещения потоков людских ресурсов, производственных материалов и сырья, финансового капитала и информации. "Мы будем повышать интенсивность сотрудничества с государствами и регионами, прежде всего, с теми, кто вовлечен в проекты инициативы "Один пояс - один путь". Наша цель: Хайнань должен стать важным "окном" международного взаимодействия с регионами Тихого и Индийского океана", - подчеркнул Лю Цыгуй.

По его словам, такая официальная стратегическая позиция в будущем не может претерпеть изменений. Чиновник напомнил, что для формирования особой зоны свободной торговли с охватом всей территории острова потребуется как можно больше высококвалифицированных специалистов со всего мира. "Мы уделяем повышенное внимание работе по их привлечению. С прошлого года более 70 тыс. специалистов из-за рубежа и из других регионов Китая сообщили о своих планах переехать на остров с целью работы по программе "Хайнань для миллиона талантов", - отметил секретарь парткома.

Согласно официальной статистике, в 2018 году Хайнань продемонстрировал высокую динамику во внешнеэкономической деятельности: число новых предприятий с иностранным капиталом увеличилось более чем на 85%, приток инвестиций из-за рубежа вырос на 112%, объем экспорта и импорта - на 20%. С января по август текущего года эти показатели оказались еще более впечатляющими, превысив 189%, 565% и 37% соответственно.