На курорте в КЧР установили дополнительные трансформаторные подстанции

ЧЕРКЕССК, 18 сентября. /ТАСС/. Энергетики установили дополнительные трансформаторные подстанции в поселке Архыз в Карачаево-Черкесии (КЧР), для улучшения качества его энергоснабжения. Об этом сообщили в среду в пресс-службе "Россети Северный Кавказ".

"Филиалом "Россети Северный Кавказ" - "Карачаево-Черкесскэнерго" в рамках ремонтной и инвестиционной программ установлены четыре дополнительные трансформаторные подстанции для энергоснабжения курортного поселка Архыз в Зеленчукском районе КЧР. Еще одна подстанция будет смонтирована здесь до конца года", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что небольшой по численности поселок с населением около 500 человек является одним из самых крупных потребителей электроэнергии в республике. Одноименный зимний курорт, расположенный в поселке, принимает по несколько сотен тысяч туристов. На территории расположено много гостиниц, баз отдыха, инфраструктура горнолыжного курорта развивается, при этом газоснабжение в поселке отсутствует.

"Поэтому тех энергетических мощностей, которые были введены ранее, уже не хватало, а в зимний период фиксировалось отклонение от номинальных значений уровня напряжения в сетях. Всего горнолыжный поселок снабжают электроэнергией около 20 трансформаторных пунктов, в том числе потребительских", - уточнили в компании.

Курорт "Архыз" начал работать в декабре 2013 года. В двух туристических деревнях - Романтик и Лунная Поляна - работает более 40 объектов горнолыжной и инженерно-коммунальной инфраструктуры, в том числе более 24 км горнолыжных трасс, четыре подъемника кресельного и гондольного типа общей пропускной способностью 9100 человек в час, система искусственного снегообразования и система освещения склонов для горнолыжных трасс.