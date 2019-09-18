Греф заявил, что мечтает о четырехдневной рабочей неделе

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф мечтает перейти на четырехдневную рабочую неделю, однако пока не знает ответа на вопрос, как это сделать. Об этом Греф сообщил журналистам, комментируя предложение о сокращении рабочей недели.

В августе Федерация независимых профсоюзов России направила в Минтруд предложение о сокращении рабочей недели до четырех дней при сохранении зарплат. Медведев поручил министерству до 30 сентября сформулировать позицию о перспективах перехода на сокращенную рабочую неделю.

"Я уже много лет подряд пытаюсь перейти на шестидневную рабочую неделю, но не очень получается. Но я не самый продвинутый, наверное, работник в этом смысле. Мечтаю о четырехдневной рабочей неделе", - сказал он и отметил, что пока не имеет ответа на вопрос, как перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Греф также уточнил, что в Сбербанке пока не рассматривают возможность перехода на сокращенную рабочую неделю.