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Северный Кавказ

Форум "Молодое вино" в Кисловодске соберет более 30 виноделов Ставрополья

Участники форума смогут узнать культуру местных народов, а также принять участие в дегустации и мастер-классах от лучших технологов Ставропольского края

ПЯТИГОРСК, 18 сентября. /ТАСС/. Форум "Молодое вино" пройдет 4 октября в Кисловодске, мероприятие соберет более 30 виноделов Ставрополья, сообщила в среду пресс-служба министерства туризма и оздоровительных курортов региона.

"Ежегодное торжественное подведение итогов работы винодельческой отрасли Ставропольского края состоится 4 октября на форуме-презентации "Молодое вино", который уже в шестой раз пройдет на Ставрополье и четвертый год подряд в городе-курорте Кисловодске", - говорится в сообщении.

Среди участников АО "Прасковейское", ООО "Винзавод "Надежда", ЗАО СХП "Виноградное", ООО "Минераловодский завод виноградных вин", ООО "Раздолье", ОАО "Жемчужина Ставрополья".

"Форум стал традиционной площадкой для ставропольских виноделов, на которой они демонстрируют новинки винодельческой продукции, коллекционные и эксклюзивные авторские вина. У участников форума будет возможность узнать культуру народов Ставрополья, его достояние и ценности, принять участие в дегустации и мастер-классах от лучших технологов Ставропольского края", - отмечает пресс-служба.

На форуме пройдет ярмарка - в ней примут участие более 40 организаций и индивидуальных предпринимателей.

Ставрополье занимает одно из лидирующих мест в России по площадям и валовому сбору винограда.

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край
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