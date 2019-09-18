Титов предложил усложнить процесс возбуждения административных дел против бизнеса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного по защите прав предпринимателей РФ подготовил законопроект, исключающий возможность для контрольно-надзорных органов возбуждать административные дела против бизнеса без проведения проверок по согласованию с прокуратурой, сообщил в среду бизнес-омбудсмен Борис Титов на заседании координационного совета при уполномоченном.

Сейчас административные дела против предпринимателей согласно статье 28.1 КоАП могут возбуждаться как по итогам проверок, так и без них - по собственному усмотрению должностных лиц в случае выявления признаков правонарушения, на основании обращений граждан и сообщений СМИ, а также информации от правоохранительных и других госорганов.

"При этом "достаточность данных" для непосредственного возбуждения дела без проведения проверки не урегулирована, что создает возможность злоупотреблений действующим законодательством, например, с целью обхода согласия внеплановых проверок прокуратурой", - отмечают авторы поправок.

Законопроектом предлагается допустить возбуждение административных дел контролерами без проведения проверок только в экстренных ситуациях - "исключительно в случаях, когда действиями (бездействиями) указанных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, их должностных лиц причинен вред жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

"Административные расследования, мониторинги, так называемые проверки по КоАПу - это все обходные пути [для надзорных органов]", - отметил Титов. По его словам, законопроект не препятствует контролерам проводить административные расследования и собирать информацию о предприятии, но возбуждать административное дело ревизор сможет только после проведения внеплановой проверки, которую необходимо согласовывать с прокуратурой.

По данным Титова, предприниматели жалуются на рост административного давления, несмотря на рапорты о сокращении плановых и внеплановых проверок. Это связанно именно с административными расследованиями, которые не входят в статистику проверочных мероприятий. По информации омбудсмена, число административных расследований против бизнеса по некоторым надзорным органам превышает число проверок. Так, в 2017 году 69,5% проверочных мероприятий Росалкогольрегулирования прошли именно в форме административных расследований, а у Роспотребнадзора порядка четверти административных дел в прошлом году возбуждались без проведения контрольных и надзорных мероприятий.