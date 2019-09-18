Греф: кабмин пока не принял решение по льготам для Антипинского НПЗ

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Решение по льготам для Антипинского НПЗ на уровне правительства пока не принято, сообщил на брифинге глава Сбербанка Герман Греф.

Сбербанк является крупнейшим кредитором предприятия. В мае 2019 года завод перешел под контроль банка, затем 80% НПЗ было продано совместному предприятию Сбербанка и Государственной нефтяной компании Азербайджана (SOCAR) - "Сокар Энергоресурс".

Позднее Греф обратился к Владимиру Путину с просьбой рассмотреть меры поддержки завода. В частности, он просил повысить логистический коэффициент с утвержденного для Тюменской области 1,1 до 1,5. Таким образом государство компенсирует компаниям затраты на логистику. На коэффициент умножается сумма обратного акциза на нефть, который заводы получают по действующей налоговой системе. Чем дальше от границы (и экспортных рынков) находится НПЗ, тем выше логистический коэффициент и сумма вычета.

"Решение пока не принято. Во-первых, что такое предоставление льгот? Это никакое не предоставление льгот. Вы понимаете, почему заводы попали в такую ситуацию? Они попали под два налоговых маневра, и независимые производители просто умерли. Инвестиции в нефтепереработку за последние два года равны нулю, поэтому речь сейчас идет о том, чтобы восстановить какую-то справедливость", - пояснил Греф.

Он подчеркнул, что логистические коэффициенты для завода, расположенного в 5 тыс. км от порта, не отличаются от коэффициентов для заводов, находящихся ближе к портам. "Это неправильно. Мы уже не говорим о том, что нужно вернуть обратно все под те условия, под которые мы ранее соглашались финансировать реконструкцию завода. Хотя бы нужно восстановить справедливость, восстановить логистические коэффициенты", - отметил Греф.

По его словам, речь идет не только о льготах для Антипинского НПЗ, это касается всей ситуации в отрасли. "Правительство вместе с нефтяниками смотрит на всю ситуацию целиком, будут вносить предложения по корректировке целого ряда коэффициентов, которая приведет к тому, что, по нашей оценке, очень существенно вырастет объем инвестиций в нефтепереработку", - заключил глава Сбербанка.