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Украина предложит России новый 10-летний контракт по транзиту газа

В Киеве предусматривают возможность увеличения объема до 90 млрд кубометров в год

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Украина на предстоящих в четверг в Брюсселе трехсторонних консультациях (РФ-ЕС-Украина) по газу предложит России заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет при минимальном объеме поставок в 60 млрд кубометров газа в год. Об этом в среду на брифинге после заседания правительства сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель. При этом, добавил он, российской стороне будет предложено прописать возможность увеличения объема транспортируемого газа до 90 млрд кубометров в год.

"У нас есть позиция, которую ранее уже озвучивал заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович. Мы поддерживаем ее, - сказал министр. - Там были названы определенные объемы относительно транспортировки и определенные сроки. Мы полностью поддерживаем эту позицию - 60 млрд плюс 30 млрд на 10 лет. Будем придерживаться на переговорах этой позиции".

Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" истекает 31 декабря 2019 года. Ранее "Газпром" предлагал Украине просто продлить на год действующий контракт.

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УкраинаРоссияШефчович, Марош
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