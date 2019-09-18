"Лукойл" изучит целесообразность выхода на шельф Арктики после решения правительства

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. "Лукойл" изучит возможность и целесообразность разработки шельфа Арктики если правительство примет решение о допуске частных компаний к работе на шельфе. Об этом сообщил журналистам в кулуарах Тюменского нефтегазового форума старший вице-президент компании Азат Шамсуаров.

"В таких случаях no comments. Сначала примут решение. Если это будет экономически целесообразно (рассмотрим возможность разработки шельфа Арктики - прим. ТАСС)", - сказал Шамсуаров, отвечая на соответствующий вопрос.

Правительство России в этом году вернулось к идее допустить частные и иностранные компании к работе на шельфе Арктики. В частности, по мнению вице-премьера Юрия Трутнева, в настоящий момент территория освоена недостаточно, а доступ иностранцев поможет решить эту проблему.

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин ранее сообщал, что сомневается в том, что русская Арктика будет интересна частникам и иностранцам в условиях низкой цены на нефть, а министр энергетики Александр Новак - что интерес напрямую будет зависеть от привлекательности условий, которые правительство предложит инвесторам.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В нем участвуют более 3,5 тыс. человек. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.