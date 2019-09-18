Сеул надеется на расширение южнокорейских инвестиций на Дальнем Востоке

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Республики Корея рассчитывают, что южнокорейские компании увеличат объем инвестиций в регионы Дальнего Востока по мере создания в РФ благоприятных для бизнеса условий. Об этом заявил в среду посол Южной Кореи в Москве Ли Сок Пэ в интервью российским агентствам.

"В настоящее время очень много инвестиционных фирм и компаний из Республики Корея приобрели большой интерес к вложению капитала [в регионы Дальнего Востока] для реализации разных инвестиционных проектов, - сказал он. - Мы надеемся, что корейские компании изменят свое представление об инвестиционных условиях в Дальневосточном регионе благодаря решению проблем, касающихся таможенного оформления и необходимости улучшения инфраструктуры, с которой сталкиваются предприниматели".

Дипломат подчеркнул, что в первом квартале 2019 года объем торговли между Южной Кореей и регионами Дальнего Востока составил $5,66 млрд. "Благодаря этому Республика Корея вышла на первое место среди торговых партнеров Дальневосточного региона", - добавил посол.

"На наш взгляд, вполне возможно дальнейшее увеличение размеров инвестиций, и для этого очень важно создавать примеры плодотворного сотрудничества", - подчеркнул Ли Сок Пэ.