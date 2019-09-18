В Белоруссии обязали магазины иметь в наличии пакеты и одноразовую посуду из бумаги

МИНСК, 18 сентября. /ТАСС/. В Белоруссии скорректировали перечень товаров, которые в обязательном порядке должны быть в магазинах: в него внесли бумажные пакеты, одноразовую посуду и столовые приборы из бумаги. Соответствующий текст постановления Министерства антимонопольного регулирования опубликован на Национальном правовом интернет-портале Белоруссии.

"В ассортиментные перечни товаров для неспециализированных магазинов с комбинированным ассортиментом продовольственных товаров в случае предложения к продаже трех и более групп непродовольственных товаров <...> дополнить позициями следующего содержания: "мешки (пакеты) из бумаги", "одноразовая посуда, столовые приборы из бумаги", - говорится в тексте постановления.

Постановление распространяется не на только на магазины, но также на киоски, павильоны и торговые точки на автозаправках. В зависимости от категории и площади торгового объекта устанавливаются нормативы по ассортименту бумажной тары и упаковки. Например, в крупных супермаркетах должно быть представлено не менее двух видов бумажных пакетов и одноразовой посуды, для магазинов поменьше - достаточно одного наименования.

При этом уменьшаются требования к количеству наименований пластиковых пакетов и одноразовой посуды. Это делается для того, чтобы покупатели могли выбирать между пластиковой упаковкой и более экологичной бумажной.

Таким образом в Белоруссии реализуется переход от использования полиэтиленовой упаковки к материалам, наносящим меньше вреда окружающей среде. Директиву "О совершенствовании и развитии жилищно-коммунального хозяйства страны", в которой среди прочего предлагается поэтапное замещение упаковки из пластика, ранее подписал президент страны Александр Лукашенко. В июле премьер-министр Сергей Румас сообщил, что правительство готово рассмотреть введение финансового стимулирования для ускоренного перехода на бумажную упаковку, в частности, дешевые кредиты для ее производителей.