Срок предоставления информации от банков в БКИ могут сократить до одного дня

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Срок предоставления информации от банков в бюро кредитных историй (БКИ) планируется сократить с пяти до одного дня. Соответствующий законопроект, вносящий изменения в закон "О кредитных историях", внесен в Госдуму и готовится к первому чтению. Об этом сообщил ТАСС начальник управления информационных сервисов и контроля деятельности бюро кредитных историй Банка России Евгений Фролков.

"В законопроекте об изменениях в ФЗ "О кредитных историях" сейчас предусмотрено сокращение сроков предоставления информации от банков в бюро кредитных историй с пяти до одного рабочего дня. Что будет на выходе сложно сказать - как решит законодатель. Позиция Банка России такова, что срок должен сокращаться. В том числе и для корректного, достоверного расчета показателя долговой нагрузки, чтобы за этот промежуток времени в течение пяти дней субъект не набрал кредитов", - сказал он на бизнес-форуме о микрофинансировании MFO Russia Summit.

Фролков отметил, что в случае принятия закон может вступить в силу по истечении одного года с момента его опубликования. Он пояснил, что в настоящий момент с банковским сообществом обсуждается изменение этих сроков. Как один из вариантов Банк России рассматривает предложение по "растягиванию" сроков введения нормы до трех дней после одного года с момента опубликования и до одного дня по истечении трех лет.

Плата за предоставление ПДН

Фролков отметил, что законопроект также предполагает установление платы за услуги БКИ по предоставлению показателя долговой нагрузки (ПДН).

"В законопроекте сейчас прописано, что Банком России будет просчитываться среднерыночное значение стоимости кредитного отчета, публиковаться ежегодно на сайте ЦБ, стоимость сведений о долговой нагрузке планируется привязать к этому показателю", - сказал он.

В нынешней версии законопроекта стоимость сведений о долговой нагрузке, по его словам, не должна превышать среднерыночную стоимость кредитного отчета БКИ более чем на одну треть. "Со стороны кредитных организаций это критикуется. Этот механизм, скорее всего, будет пересмотрен в меньшую сторону", - пояснил представитель ЦБ.

Сотрудничество с МВД и ПФР

Начальник управления информационных сервисов и контроля деятельности бюро кредитных историй Банка России сообщил, что законопроект также предусматривает взаимодействие ЦБ с Министерством внутренних дел и Пенсионным фондом России "исключено для целей сверки титульных частей кредитного отчета, которые направляются бюро кредитных историй в Банк России и хранятся в Банке России в составе центрального каталога кредитных историй".