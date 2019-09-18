Льготникам напомнили о необходимости выбора между денежными выплатами и набором соцуслуг

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Гражданам льготных категорий до 1 октября необходимо подать заявление в ПФР, в котором они должны определиться: либо они получат набор социальных услуг в 2020 году, либо ежемесячную денежную выплату. Об этом сообщила в среду пресс-служба Пенсионного фонда России (ПФР).

"Пенсионный фонд России напоминает, что граждане, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных услуг: натуральную или денежную. Чтобы получать весь набор или его часть деньгами, необходимо до 1 октября подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России", - говорится в сообщении.

В ПФР напомнили, что с 1 февраля 2019 года размер ежемесячной денежной выплаты составляет 1 121,42 рубля в месяц. Если гражданин выбирает набор социальных услуг, то туда входит обеспечение бесплатными лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, бесплатная путевка на санаторно-курортное лечение и бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

Сделать выбор можно через личный кабинет на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР или многофункциональном центре госуслуг, отметили в Пенсионном фонде. "Если ранее заявление об отказе от получения социальных услуг в натуральной форме уже подавалось, новое заявление не требуется - набор будет выплачиваться деньгами до тех пор, пока человек не изменит свое решение", - добавили в фонде.