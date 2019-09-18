Глава Минпромторга рассказал о мерах поддержки производства автобусов на электротяге

ВАРНА, 18 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ хочет включить автобусы и легкую коммерческую технику полностью на электрической тяге в периметр действия 719 постановления, чтобы компании, производящие такую технику, могли получать дополнительную господдержку, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

"С учетом того, что мы для себя поставили это как очень важный и перспективный продукт в части электродвижения, наряду с газомоторным топливом, - да, мы будем создавать механизмы мотивации для увеличения локализации этой продукции в России, если будет идти речь о мерах государственной поддержки. Мы должны иметь референцию для компаний, которые должны ориентироваться на те условия, которые будут предлагаться", - сказал Мантуров.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Минпромторг планирует направить 1,5 млрд руб. на субсидирование закупки общественного электротранспорта - в этой части объем поддержки остается неизменным по сравнению с 2018 годом. Но при этом в планах на 2019 год не значится субсидирование закупки машин для скорой помощи и школьных автобусов - в прошлом году на эти цели было потрачено 10 млрд руб.