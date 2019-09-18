Путин настаивает на внедрении цифровой платформы для жалоб бизнеса

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выступил за внедрение так называемой цифровой платформы, с помощью которой предприниматели смогут сообщать о давлении на бизнес со стороны правоохранительных органов.

"Сделаю все для того, чтобы эта предлагаемая система - в более совершенном виде или каком-то другом реально функционирующем виде - была внедрена", - заверил глава государства на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Ничего здесь не вижу опасного для правоохранительной сферы, кроме одного - сделать работу всей правоохранительной системы более эффективной, отвечающей требованиям сегодняшнего дня, обеспечивающей интересы общества в целом: как отдельных граждан, так и предпринимательского сообщества в целом", - подчеркнул Путин.

Президент напомнил, что в своем послании Федеральному собранию в нынешнем году поручил АСИ вместе с деловыми объединениями запустить специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели могли бы сообщать о случаях давления на их бизнес. Глава государства сказал, что на выставке проектов АСИ, с которой ознакомился в среду, были представлены предложения по созданию цифровой платформы. "Непросто это идет [реализация проекта]. Не стал там [во время осмотра выставки] ничего комментировать. Знаю реакцию некоторых своих коллег на эти предложения", - сказал Путин. И пообещал, что будет добиваться внедрения цифровой платформы.

Он также выделил планы по "формированию среды для мощного технологического развития". "На встрече с предпринимателями мы подробно говорили о снятии правовых и других преград для отечественных компаний и стартапов. По итогам будут сформулированы поручения министерствам, ведомствам", - сообщил Путин. Он обратил внимание на то, что "эта работа должна вестись в прямом контакте с Агентством и участниками Национальной технологической инициативы".