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Неразрабатываемые запасы нефти в России по полученным лицензиям составляют 7 млрд т

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин считает, что для уменьшения рисков по добыче в Западной Сибири необходимо организовать непрерывный мониторинг выполнения показателей по каждому месторождению

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Объем не вовлеченных в разработку запасов нефти в РФ по уже полученным лицензиям составляет 7 млрд т. Такую оценку дал глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, чьи слова приводит пресс-служба министерства.

"По нашей информации, в сфере ответственности недропользователей по уже полученным лицензиям находится 7 млрд т не вовлеченных в разработку запасов нефти. Эффективность использования запасов в процессе добычи оценивается при представлении проектных документов в ГКЗ РФ (Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых) эпизодически. Для уменьшения рисков по добыче в Западной Сибири считаю важным организовать непрерывный мониторинг выполнения показателей по каждому месторождению", - сказал он.

Министр отметил, что для уменьшения рисков по добыче в Западной Сибири важно организовать непрерывный мониторинг выполнения показателей по каждому месторождению, а полученные рекомендации по устранению причин расхождений, заявленных и фактических данных, должны помочь компаниям выйти на оптимальные результаты.

По словам Кобылкина, стоит важная задача по созданию новых кластеров нефтедобычи и повышению эффективности уже действующих месторождений. "Стратегические для отрасли ТЭК регионы - Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа вступают в новую эру. При всей успешности многих предыдущих лет освоения сегодня больше половины (55,8%) остаточных запасов нефти относятся к категории трудноизвлекаемых. Стоит государственная задача по созданию новых кластеров нефтедобычи и повышению эффективности уже действующих месторождений", - отметил он.

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Кобылкин, Дмитрий НиколаевичРоссия
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