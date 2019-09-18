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Дитрих заявил, что технологию строительства изменят для модернизации БАМа и Транссиба

Это будет сделано для того, чтобы избежать задержек, пояснил министр транспорта

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Модернизация БАМа и Транссиба выполняется в срок, технологии строительства модифицируют, чтобы избежать задержек, сообщил журналистам министр транспорта РФ Евгений Дитрих.

"БАМ и Транссиб не сдвигается вправо по срокам... Технология строительства будет несколько модифицирована для того, чтобы все работы были выполнены в те сроки, которые ранее планировались", - сказал министр.

Дитрих отметил, что это позволит решить трудности, связанные с выбором и контролем подрядчиков для реализации подобных масштабных инфраструктурных проектов.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники сообщило, что РЖД планируют направить часть средств, заложенных на реализацию проектов по модернизации БАМа и Транссиба в 2019 году, на другие цели, что повлияет на ход выполнения строительных работ. Источник РБК связывал перенос средств с невыполнением подрядчиками заказанных работ.

Теги
РоссияДитрих, Евгений Иванович
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