Аппарат полпреда в СКФО: Северный Кавказ не использует весь потенциал в сфере АПК

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Регионы Северного Кавказа не используют полный потенциал в производстве сельскохозяйственной продукции. Об этом в среду заявил начальник департамента аппарата полномочного представителя РФ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Виктор Днов.

"Мы не полностью обеспечиваем себя рядом продуктов, в том числе яйцами и мясом. Не все потенциальные возможности Северного Кавказа реализованы, учитывая в целом благоприятные для ведения сельского хозяйства климатические условия. Представляется очевидным, что наш округ может и должен производить больше сельскохозяйственной продукции", - сказал он на пленарном заседании форума "АгроЮг" в Ставрополе.

При этом, по его словам, в округе идет наращивание производства в сфере АПК. "В условиях продовольственного эмбарго на поставки ряда продукции у нас появилась уникальная возможность занять освободившиеся ниши. Сегодня более двух третей суммарного экспорта продукции сельского хозяйства [СКФО] приходится на Азербайджан, Грузию, Иран, Армению, Казахстан. Наращивание экспортного потенциала позволит создавать новые рабочие места, что позволит снизить рост безработицы", - подчеркнул Днов, добавив, что регион производит около 9% всей доли сельхозпродукции в России.

Международный форум в области сельского хозяйства "АгроЮг" проходит ежегодно на территории Ставропольского края с 2015 года. В нем принимают участие эксперты, представители профильных российских и зарубежных компаний, региональных правительств. В 2019 году участниками форума стали свыше 400 руководителей агрохолдингов, фермерских хозяйств, инвесторов, производителей технологий и поставщиков услуг.