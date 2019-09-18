Глава Еврейской АО попросит РЖД снизить стоимость перевозки сельхозпродукции из-за паводка

ТАСС, 18 сентября. Губернатор Еврейской автономной области Александр Левинталь попросит РЖД снизить стоимость перевозки сельхозпродукции из других регионов в связи с подорожанием местной продукции из-за паводка. Об этом в среду сообщило управление внутренней политики областного правительства.

"Глава ЕАО Левинталь провел совещание с руководителями крупных торговых сетей и производителям сельхозпродукции в регионе. Бизнесмены отметили большие затраты на логистику. Из-за высокой стоимости железнодорожных перевозок цены на товары приходится значительно повышать. Глава региона намерен провести консультации по этому вопросу с руководством Российских железных дорог", - говорится в сообщении.

В связи с паводком в крупных хозяйствах и личных подворьях отмечается крайне низкий урожай овощей. По этой причине выросли цены на картофель, морковь и другие продукты питания. В управлении экономики областного правительства ТАСС ранее сообщали, что цена на картофель увеличилась на 22%, капусту белокочанную - на 58%, лук - на 18%, морковь - на 2%.

"На совещании глава региона отметил, что, несмотря на тяжелую ситуацию, цены необходимо держать в разумных рамках. Также Александр Левинталь напомнил о социальной ответственности бизнеса и призвал предпринимателей помочь с товарами первой необходимости пострадавшим от паводка многодетным семьям", - отмечается в сообщении. Так, в некоторых районах ЕАО совместно с владельцами торговых сетей пройдут ярмарки, где сельхозпродукцию можно будет закупить по невысоким ценам. Исключения составят Октябрьский и Ленинский районы - в среду там выявили новый очаг африканской чумы свиней.

Сложная гидрологическая обстановка в этом году в Еврейской АО сохраняется с августа. В настоящее время подтопленными остаются 43 населенных пункта, 137 жилых домов, свыше 5,8 тыс. придомовых территорий. В пунктах временного размещения находятся 29 человек.