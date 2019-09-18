Власти Ставрополья намерены направить 500 млн рублей на развитие кооперации в 2020 году

СТАВРОПОЛЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Власти Ставропольского края намерены увеличить финансирование сельхозкооперации в регионе в 2020 году и довести ее поддержку до 500 млн рублей. Об этом сообщил в среду губернатор края Владимир Владимиров на пленарном заседании форума "АгроЮг" в Ставрополе.

"Очень важно сегодня поддержать небольшие фермерские хозяйства, даже средние фермерские хозяйства, - дать возможность им кооперироваться в улучшении техники, улучшении агрономии, улучшении рынка сбыта. Мы в следующем году около полумиллиарда на эту идею выделяем", - сказал он.

Владимиров отметил, что поддержка развития кооперации в Ставропольском крае была начата в 2017 году, по этому направлению было выделено порядка 136 млн рублей. "Как бы не обижались крупные производители, фермеры на Ставрополье должны быть, это человек, который работает на селе, и он всегда будет на селе", - отметил Владимиров.

Ранее в краевом Минсельхозе сообщали, что в 2018 году в крае были созданы 12 новых кооперативов, в начале 2018 года их было зарегистрировано чуть более 60. Субсидии на развитие кооперации позволяют аграриям повысить рентабельность выпускаемой продукции, обеспечить селян рабочими местами, объединить производителей для продажи продукции по более выгодным ценам и сократить затраты на реализацию и приобретение материально-технических средств.