Доля российских компаний в реализации "Запсибнефтехима" "Сибура" - около 300 млрд рублей

ТЮМЕНЬ, 18 сентября. /ТАСС/. Сумма участия в строительстве "Запсибнефтехима" "Сибура" российских поставщиков материалов и оборудования, а также подрядчиков и субподрядчиков на текущий момент составила около 300 млрд рублей, сказано в материалах компании к Тюменскому нефтегазовому форуму.

"Проект оказал мультипликативный положительный эффект на экономику России уже на этапе строительства. Общая сумма участия в строительстве "Запсибнефтехима" российских поставщиков материалов и оборудования, а также подрядчиков, в том числе по инжинирингу составила около 300 млрд рублей", - сказано в материалах.

При этом сообщается, что поставки материалов для строительства "Запсиба" шли из 35 регионов России. В частности, в прошлом году "Запсиб" заключил 1,5 тыс. сделок с 231 российским предприятием на поставку строительных материалов и оборудования для объектов общезаводского хозяйства.

Ранее гендиректор "Сибура" Михаил Карисалов сообщал в интервью ТАСС, что процесс по пуско-наладке комплекса в настоящий момент завершен на 80%. Завершить пуско-наладочные работы и запустить завод компания может в ближайшие месяцы

О проекте

"Запсибнефтехим" станет крупнейшим современным нефтехимическим комплексом в России. Проект предполагает строительство установки пиролиза мощностью 1,5 млн т этилена, около 500 тыс. т пропилена и 100 тыс. т бутан-бутиленовой фракции в год, установок по производству различных марок полиэтилена (1,5 млн т) и полипропилена (500 тыс. т). Бюджет комплекса при его базовой оценке составляет $9,5 млрд.

"Сибур" - вертикально интегрированная газоперерабатывающая и нефтехимическая компания, работает на 26 производственных площадках, расположенных в различных регионах РФ. "Сибур" реализует продукцию более 1,4 тыс. потребителям в топливно-энергетическом комплексе, автомобилестроении, строительстве, производстве товаров повседневного спроса, химической и других отраслях в 75 странах мира.

О форуме

X Тюменский нефтегазовый форум проходит 17-19 сентября. Форум является площадкой для диалога между властью, бизнесом, научным и профессиональным сообществом и СМИ. В нем участвуют более 3,5 тыс. человек. Они обсуждают вызовы, стоящие перед топливно-энергетическим комплексом. В 2018 году в мероприятии приняли участие 130 экспертов из 400 компаний, более 2 тыс. участников из 20 стран. Были подписаны девять соглашений, в том числе с "Газпром нефтью" и "Сургутнефтегазом". ТАСС является генеральным информационным партнером форума.