Производство легковых автомобилей в августе снизилось на 3%

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Производство легковых автомобилей в России в августе 2019 года снизилось на 3% по сравнению с показателем за аналогичный месяц прошедшего года и составило 118 тыс., говорится в материалах Росстата.

При этом по итогам января - августа производство легковых автомобилей выросло на 1,3%, отметил Росстат, не уточнив количество произведенных за этот период машин.

Производство грузовых автомобилей в РФ в отчетном месяце снизилось на 0,2% в годовом выражении - до 13,1 тыс. В то же время производство двигателей внутреннего сгорания для автотранспорта упало на 11,2%, до 29,2 тыс., а производство автобусов - на 49,8%, до 1,2 тыс. штук.