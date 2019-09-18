Глобальный сервис продвижения российских практик "Смартека" заработает до конца года

МОСКВА, 18 сентября. /ТАСС/. Международный сервис, который позволит людям по всему миру узнавать о лучших управленческих, социальных, экономических практиках российских регионов, а также вносить свои предложения и делиться решениями - "Смартека" - начнет работу до конца года. Об этом в среду на заседании наблюдательного совета организации заявила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева.

"В рамках наших задач мы бы хотели, чтобы эта платформа была не только подспорьем для регионов нашей страны, но и глобальная платформа. На Петербургском международном экономическом форуме мы сказали, что представим наши лучшие решения на глобальной платформе, чтобы они были доступны другим странам, а также глобальные участники могут выкладывать туда свои лучшие практики, лучшие решения, которые мы можем использовать. Такую работу мы сегодня ведем, проект "Смартека", который мы тоже должны до конца года уже запустить", - сказала она.

Чупшева пояснила, что ведутся переговоры с международными институтами и Всемирным банком, иностранными партнерами, в числе которых Южная Корея и Япония. Она отметила, что АСИ уже открыта первая зарубежная "Точка кипения" (в Белграде, Сербия - прим. ТАСС), и выразила надежду на увеличение числа подобных пространств за рубежом.

Президент РФ Владимир Путин в среду провел заседание наблюдательного совета АСИ, на котором были рассмотрены первые итоги реализации новой стратегии АСИ на 2019-2021 гг., в том числе создание цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей и платформы для обмена лучшими практиками социально-экономического развития, обсуждался ряд новых инициатив АСИ, связанных, в частности, с продвижением лучших российских проектов и практик за рубежом.